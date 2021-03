TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO E MULTAS : RIGOROSO NO COMERCIO E LOJAS DA CIDADE !

FOTO - COMUICAÇÃO PREFEITURA

Com as medidas restritivas determinadas pelo decreto 8543/2021, o trabalho da fiscalização está sendo rigoroso em Guarapuava e nos Distritos. Até esta terça-feira (02), 14 estabelecimentos foram penalizados com a multa de R$ 5 mil, pelo descumprimento das medidas. Entre eles estão, lojas de departamentos, bares e lanchonete com consumo no local, inclusive a realização de uma festa clandestina.

“Toda a cidade e os distritos estão sendo vistoriados. Pedimos para que os guarapuavanos estejam atentos e nos notifiquem se souberem de eventos, bares, comércio que infrinjam o decreto. Se houver dúvidas, a Prefeitura estará respondendo pelo WhatsApp no número (42) 9 8425-8171”, declarou o coordenador da fiscalização da Covid-19, Daniel Frahm.

Para atuar no município, a Prefeitura de Guarapuava conta com mais de 50 servidores nas ruas, somando dez equipes, cada uma com um fiscal habilitado. As fiscalizações também acontecem por meio das denúncias que chegam pelo canal da Ouvidoria. Até agora já foram realizadas 180 denúncias desde o novo decreto.

A maior parte das reclamações são sobre estabelecimentos como conveniências, lojas, cabeleireiros, que apresentam algum tipo de irregularidade. “Em uma das abordagens, um fiscal já foi desacatado e agredido. Seguimos com as vitorias, as restrições são para o bem da saúde pública”, completou Daniel.

A nova legislação entrou em vigor no último sábado (27de fevereiro) e as determinações acatam ao decreto estadual que visa conter o avanço da Covid-19. Para denúncias, mande uma mensagem para o WhatsApp (42) 9 8403-2134, ou pelo 156