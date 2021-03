Thayana Barbosa lança novo disco 'Toda Pele' com show online

A cantora e compositora Thayana Barbosa lança seu novo álbum “Toda Pele” no dia 1º de abril, às 20 horas, ao vivo pelo seu canal do YouTube. Para garantir o ingresso gratuito é necessário um simples cadastro no Sympla [ bit.ly/todapele ].





Com letras que falam sobre os tempos atuais, Thayana traduz com poesia e delicadeza o desejo de transcender a dor e a indignação do que estamos passando.





“É como se eu tocasse em todas as feridas, mas sempre procurando ou apontando uma saída, uma luz no fim do túnel”, completa Thayana.