SENAI abre mais de 53 mil vagas em cursos EAD para fazer de sua casa com vagas em todo Brasil

Quem busca se especializar e melhorar o currículo durante a pandemia conta com chances abertas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), são mais de 53 mil vagas oferecidas para cursos nas modalidades presencial, semipresencial e a distância (EAD).

As opções são para diferentes níveis de aprofundamento e formação, cada estado possui seu catálogo de cursos abertos, dentre eles estão:

Operador de Computador

Mecânico de Motor Ciclo Otto

Assistente de Controle de Qualidade

Assistente de Recursos Humanos

Mecânico de Refrigeração

Climatização Residencial

Desenhista de Produtos Gráficos Web

Confeiteiro

Montador e Reparador de Computador

Operador de Telemarketing

Operador de Processamento de Grãos e Cerais

Instalador e Reparador de Redes de Computadores

Operador de Processamento de Bebidas

Operador de Processamento de Carnes e Derivados

Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças

Padeiro

Almoxarife, Assistente de Controle Da Qualidade

Eletricista de Automóveis

Mecânico

Técnico Em Manutenção Automotiva

Automação Industrial

Eletrotécnica

Supervisão e Liderança

Excel – Básico

Intermediário e Avançado

Design Gráfico

Confeitaria Básica

Eletricista Instalador Residencial e de Tecnologia da Construção a Seco (Gesso Acartonado)

Boas Práticas de Saúde e Segurança do Trabalho para Prevenção a Covid-19, Segurança do Trabalho

Lógica de Programação

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão

Soldador de Estruturas no Processo MAG





Inscrições para cursos no Senai





Os interessados nos cursos do Senai devem acessar a página da instituição e clicar na unidade federativa de seu interesse. Selecione a opção “Saiba Mais” e serão mostrados os cursos para a sua região e também o link para inscrição.

Somente em Santa Catarina, por exemplo, são 22,3 mil vagas em cursos de educação profissional. Os módulos oferecidos contemplam programas de aprendizagem industrial, aperfeiçoamento, iniciação, qualificação, extensão, pós-graduação, educação de jovens e adultos, normas técnicas.

Já no Paraná, a oferta é de 7 mil vagas abertas para cursos técnicos presenciais ou semipresenciais que começam a ser ministrados no primeiro trimestre de 2021. As oportunidades são para áreas como eletromecânica, segurança do trabalho, desenvolvimento de sistemas, automação industrial,, entre outras.

Cursos gratuitos

Os interessados em módulos gratuitos podem aproveitar as 5 mil vagas abertas no Distrito Federal. As aulas terão início no primeiro trimestre de 2021 e a data varia conforme o curso oferecido. Somente para o programa DF Inova Tech são 3.739 vagas.

O programa tem como objetivo qualificar profissionais para o setor produtivo, incentivando a inovação. Já o Programa Senai de Gratuidade Regimental abriu mais 2.097 vagas. Para fazer inscrição é preciso preencher o formulário no site do Senai-DF e anexar cópia do RG (frente e verso). Com informações do site- Edital Concursos Brasil.