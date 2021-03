REGIÃO : LARANJEIRAS COLOCA SERVIDORES NAS RUAS E FAZ VALER DECRETO DE RATINHO NO COMÉRCIO

Com base na portaria N.º 044/2021 publicada no último dia 24, a prefeitura de Laranjeiras colocou 100 servidores para fiscalizar os estabelecimentos comerciais. Ontem (26) eles foram às ruas em uma força tarefa, não só para vistoriar mas também para orientar as pessoas.

A portaria delega aos agentes comunitários de saúde as competências para exercer os poderes de polícia em postura municipal, ou seja, o poder de autuar quem quer que esteja em desacordo com a lei. Os agentes designados estão exercendo todas as atividades inerentes à função de fiscalização, e promovendo as vistorias, inspeções, diligências e monitoramento da atividade em razão das normas referentes à pandemia da Covid-19.

Esses agentes foram escalados como antecipação da prefeitura de Laranjeiras em fiscalizar com ainda mais rigor o comércio da cidade, tendo em vista o alto número de casos.

Segundo o diretor do departamento de vigilância em Saúde, Luiz Aquiles de Andrade, os agentes estão fazendo cumprir o decreto estadual .

“Os serviços essenciais que estiverem funcionando, devem obedecer as barreiras sanitárias. Que são os cartazes com orientações, o uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel e condições de ventilação”.

Luiz diz que os estabelecimentos que estiverem fora das normas serão notificados e o proprietário assinará um termo de responsabilidade.

“Será dado um prazo de 24 horas para regularização”.

