PRF apreende mais de R$ 2,6 milhões em cigarros contrabandeados no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu durante o último final de semana mais de 528 mil maços de cigarros contrabandeados no Paraná. Além disso, em uma das ações os policiais apreenderam quatro carregadores de Pistola Glock .40, todos municiados.



Na BR-373, em Ponta Grossa (PR), por volta das 16h de sexta (19), equipe PRF abordou um caminhão bitrem, placas de Iracema do Oeste (PR). Ao solicitar a Nota Fiscal, foi observado algumas inconsistências, assim que a carga foi vistoriada a equipe já observou que os dois semirreboques estavam carregados com caixas de cigarros.



Condutor informou que recebeu o caminhão já carregado com cerca de 500 mil maços de cigarros paraguaios, num posto de combustíveis no município de Candoi (PR), e tinha como destino provável Curitiba (PR). Foram encontrados, ainda, junto a cabine do caminhão, quatro carregadores de pistola glock .40, todos municiados.



Condutor já possuía antecedentes por contrabando, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal e o caminhão e carga, foram entregues na Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa (PR).

Por volta das 14h de sexta (19), na BR-277, em Cascavel (PR), uma equipe da PRF abordou um Vw/Gol que estava carregado com cigarros de origem estrangeira. O condutor informou que carregou o veículo em Foz do Iguaçu (PR) e que estava com aproximadamente 3,5 mil maços de cigarros paraguaios, e que o iria até Pitanga (PR).

O condutor juntamente com o veículo e a carga foram encaminhados para a Receita Federal.

Em Terra Roxa (PR), na BR-272, por volta das 2h de sábado (20), ocorreu apreensão de aproximadamente 25 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai que estavam sendo transportados num Hyundai/Veracruz. Condutor após capotar o veiculo evadiu-se. Veiculo e cigarros foram encaminhados à Receita Federal em Guaíra (PR).

Via ASSESSORIA PRF