Prefeitos no norte do PR vão adquirir 100 mil doses de vacina contra Covid-19

Presidente do CISNOP, Edmar Santos, e prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche: investimento de R$ 5 milhões dos 21 municípios





O Pedido foi protocolado Cartório de Títulos e Documentos pelo presidente do CISNOP (Consórcio Intermunicipal do Norte do Paraná), Edmar Santos

Reunidos recentemente de forma virtual, os prefeitos e prefeitas que integram o CISNOP (Consórcio Intermunicipal do Norte do Paraná) aprovaram a LOI (Letter Of Intent), ou seja, a Carta de Intenções, para a aquisição de 100 mil doses da vacina russa, a Sputnik V.

O documento foi registrado em Cartório de Títulos e Documentos de Cornélio Procópio e enviado para as autoridades que cuidam do processo de importação desta vacina.

Enquanto aguardam a conclusão de compra, as prefeituras aproveitam para aprovar, nos Legislativos das cidades, a abertura de Crédito Adicional para oficializar a aquisição das doses que foram disponibilizadas. Segundo o presidente da AMUNOP (Associação dos Municípios do Norte do Paraná), prefeito de Cornélio Procópio, Amin José Hannouche (PSD), das 100 mil doses solicitadas, 20 mil serão adquiridas por Cornélio Procópio.

O presidente do CISNOP, Edmar Santos, que é prefeito de Santa Cecília do Pavão afirmou que este documento registrado em Cartório é o primeiro passo para a compra das vacinas contra a Coronavirus.





“Conforme deliberação realizada virtualmente no último domingo, fomos autorizados a efetivar a compra de 100 mil doses da vacina. Estamos fazendo nossa parte, agindo com cautela, prudência, regularidade e todos preocupados com a vida da população dos 21 municípios. Serão colocados R$ 5 milhões pelos prefeitos e prefeitas, mediante autorização das Câmaras de Vereadores”, disse o presidente do CISNOP. Ele confirmou que além do CISNOP, o Paraná Saúde, Consórcio de Medicamentos, já fez a Carta de Intenção com AstraZeneca, Sinovac e Sputnik no total de 20 milhões de doses.

(Com assessoria de comunicação da Amunop)