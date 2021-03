PREFEITO ASSALTADO E MANTIDO SOBRE CÁRCERE PRIVADO - DIZ QUE NÃO FOI FERIDO !

O prefeito de Foz do Jordão, Francisco Clei da Silva, foi assaltado e mantido em cárcere privado nesta quarta-feira (3). O crime ocorreu por volta das 6 horas da manhã. De acordo com a Polícia Militar, três homens chegaram na residência, que fica na Rua Pedro Laurentino Alves, no centro, se identificando como policiais, dizendo que precisavam cumprir uma ordem de busca federal.

Ao ter acesso à residência, os bandidos deram voz de assalto rendendo o prefeito, a esposa dele e dois jovens que estavam na casa. Os quatro foram amarrados e tiveram a boca tampada com fita adesiva. Os ladrões, que portavam revólveres e um usava colete balístico, pediam por armas e dinheiro. Depois de vasculhar a casa por cerca de 40 minutos, fugiram levado dinheiro e o aparelho DVR, que armazena as imagens do circuito de segurança da residência.

Equipes policiais de Foz do Jordão e Candói foram acionadas, fizeram buscas, porém nenhum suspeito foi encontrado. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil de Guarapuava. O prefeito em rápido contato com a imprensa destacou que apesar do susto e abalo psicológico, ninguém foi ferido.

A polícia pede o apoio da população. Se alguém viu alguma movimentação estranha, pode colaborar repassando informações através do disque denúncia 181. A ligação é gratuitas e não precisa se identificar. (Com informações da Polícia Militar)