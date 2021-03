POLÍCIA CIVIL ESTÁ ATENDENDO SOMENTE A TARDE

Segundo informações repassadas pelo delgado chefe da Décima Quarta Subdivisão policial , em Guarapuava Drº Rubens Miranda Junio , a Polícia Civil, segue determinação do decreto estadual e portaria do delegado geral, e atenderá ao público em casos específicos somente no período da tarde e com algumas limitações no atendimento explica o Delegado :

“Aqui Em Guarapuava, atenderemos apenas a tarde e situações graves, bem como flagrantes”! Destaca o delegado.

O delegado esclarece ainda que todos os policiais civis continuam trabalhando internamente pela manhã .

Drº Rubens reforça que o atendimento acontece das 14 Hrs as 18:00 !





Em razão do agravamento da pandemia do COVID-19, bem como em função do Decreto Governamental 6893/2021 e Portaria 02/2021 do Delegado Geral da Polícia Civil, informamos que o atendimento no âmbito da sede da 14ª SDP em Guarapuava, será realizado das 14h às 18h, ressalvado o atendimento imediato de casos urgentes, tais como:

I - homicídios, feminicídios e latrocínios;

II - estupro, sequestro e cárcere privado;

III - roubos e lavraturas de prisão em flagrante, bem como ocorrências que possam acarretar o perecimento da prova a ser avaliado no caso concreto pelo Delegado de Plantão.





