PM NÃO DÁ MOLEZA : DO PCC PARA O CADEIÃO DE GUARAPUAVA - MULHER DO PRIMEIRO COMANDO É PRESA !

Integrante da organização criminosa PCC , O Primeiro Comando da Capital, uma das maiores organizações criminosas do Brasil. A facção atua principalmente em São Paulo, mas também está presente no Paraná e em outros estados e principalmente presos do Brasil , aderem a este movimento de bandidos, como o caso de uma mulher de de 33 anos integrante desta organização criminosa que foi presa na noite de ontem quarta (3) no Distrito do Guará em Guarapuava. acabou presa na noite dessa quarta (3) no Distrito do Guará em Guarapuava.

Segundo relato oficial da Polícia Militar, a criminosa tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela vara criminal da comarca de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina.

Após a denúncia, a PM encontrou ela na parte externa de uma residência localizada as margens da rodovia PR-364. Os policiais informaram sobre o mandado de prisão em aberto e prenderam a perigosa integrante do PCC.

Ainda de acordo com a polícia, o Gaeco de Santa Catarina solicitou a apreensão do celular encontrado com ELA, já que o aparelho pode conter informações importantes para as investigações em curso.

A mulher foi encaminhada para o 16º Batalhão de Policia Militar no alto da XV de Novembro onde foi para lavrado o boletim de ocorrência e na sequência seguiu a carceragem da cadeia pública, o conhecido caldeirão do capeta!