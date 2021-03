“Para aqueles que contemplam” é exposição virtual promovida Diretoria de Cultura

Com a pandemia e com os centros de exposição fechados, ficou difícil apreciar a arte. Por isso, a Diretoria de Cultura (Dirc) da Unicentro, desde o ano passado, tem trabalhado com a curadoria de exposições virtuais, a partir das redes sociais. A primeira mostra online de 2021 pode ser visitada até o dia dois de abril, como convida a diretora de Cultura da universidade, professora Níncia Teixeira. “Por conta do isolamento social, nós da Diretoria, então, resolvemos circular arte. Nesse momento tão difícil, fazer a arte chegar ao maior número de pessoas por meio da virtualidade”.

A exposição “Para aqueles que contemplam” conta com fotografias de Elizabeth Lustosa. Para ela, as imagens são um convite a contemplarmos a beleza da natureza. “Há algum tempo eu faço alguns registros da natureza. Acho que, talvez, levada pela emoção, me sensibilizando com tudo que essa natureza nos proporciona, toda essa beleza. Então, vejo os detalhes do nosso cotidiano – desde uma flor no jardim de casa até parques, ruas, estradas e o caminho onde eu vou”, conta.

A exposição fotográfica pode ser conferida de modo online, pelas redes sociais da Dirc, tanto no Instagram quanto no Facebook. Como a proposta é contemplar a natureza, diariamente estão sendo postadas novas imagens.

Matéria: Assessoria Unicentro