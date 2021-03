PADRE DETONA PREFEITO E DIZ QUE CIDADE PODE SER ENTREGUE PARA O "DIABO" SE CONTINUAR TUDO FECHADO

O decreto do fecha tudo, causou desentendimento entre padre e Prefeito na cidade Lidianópolis.

Uma polêmica entre o Padre Adenilson Malta Pedroso e o prefeito Adauto Mandu, viralizou na internet

O motivo foi um pronunciamento corajoso do padre,um dos poucos religiosos a envolver-se na polemica do fecha tudo e durante uma das missas de final de semana, criticou sem poupar palavras o decreto que proibiu a realização de celebrações religiosas e fechou o comércio. O padre afirmou que em nenhum momento foi consultado. Em sua fala, o religioso usa palavras como "Ditador" e afirma que, se fecharem a Igreja, e a cidade quem vai mandar no município é o diabo.

Ele também disse aos fiéis, que, se alguém estivesse descontente, deveria procurar o prefeito e os vereadores, dando a entender que o Decreto com regras para o toque de recolher e fechamento do comércio, foi editado no âmbito municipal. Indignado com o fato, o prefeito Adauto Mandu, que foi citado, gravou um vídeo, em 06 de março, de 2021, e rebateu as críticas.

Ele chamou as declarações do Padre de mentirosas e afirmou que ligou sim para o Padre e para os Pastores da cidade, acerca do Decreto, que não é municipal e sim estadual.

Repudiou a afirmação de que seja um ditador e mandou um recado ao religioso, que, em Lidianópolis, nunca do diabo vai mandar, porque a comunidade é Cristã e o povo é de Deus. Adauto pediu desculpas aos católicos dizendo que o esclarecimento era necessário para estabelecer a verdade.