MOVIMENTO DE EMPRESÁRIOS DO COMERCIO E LOJAS PEDE A REABERTURA DO COMÉRCIO EM GUARAPUAVA – E FAZ CONVOCAÇÃO PARA ENCONTRO EM FRENTE A PREFEITURA DA CIDADE

Um forte movimento , criado em dois grupos que já estão lotados , onde comerciantes, lojistas , empresários unidos, está convocando quem ainda não faz parte, para uma mobilização hoje (01), Segunda -Feira às 13h30, em frente a prefeitura municipal de Guarapuava.

O movimento que ganhou força e pode criar um terceiro grupo de ação no whatsapp e pede a reabertura do comércio dentro dos protocolos de segurança.

Os empresários do comércio e lojas, conclamam sensatez dos governos municipal e estadual e citam como exemplos vários vídeos de supermercados com estacionamentos lotados, o que sugere aglomeração de pessoas nestes estabelecimentos, que estão autorizados a funcionar.





O quase Lockdown decretado no estado e na cidade, tem como causas, segundo a live do prefeito Célso Góes o aumento excessivo de casos da Covid-19 e a lotação das enfermarias e UTIs destinadas ao tratamento da doença. Um dos problemas da reabertura, segundo as autoridades sanitárias, são os ônibus do transporte coletivo, que podem ter excesso de passageiros, sem o devido respeito ao distanciamento.





Os empresários argumentam que o problema do crescimento de casos do vírus em Guarapuava, não está no comércio que paga o preço deste fechamento e arca com as consequências de uma cidade que começava a recuperar-se. E agora volta a estaca zero,









Acontece neste momento uma reunião na Associação Comercial e Empresarial da cidade, pautada pelo movimento on line, que deve agendar ainda hoje reunião com o prefeito Celso Góes.

Mesmo que a reunião ocorra, segundo o movimento, a mobilização acontece em frente a prefeitura, as 13:30! Tomando as medidas de precaução, usando máscara e distanciamento, todos aqueles que movimentam e sustentam a cidade com empregos e impostos , estão convocados