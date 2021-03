MINISTRA MUDA O PRÓPRIO VOTO - PROCESSO DE LULA ANULADO ! ESTE É O STF?

Nesta terça-feira (23), o Supremo Tribunal Federal declarou Sergio Moro parcial no caso envolvendo Lula.

A ministra Carmen Lúcia mudou seu voto, definindo pela parcialidade do juiz na condução do processo da Lava Jato que levou à condenação do ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá. De acordo com a Folha de São Paulo, após o voto da magistrada, a Segunda Turma do STF decidiu anular a ação do triplex, e julgar procedente o habeas corpus em que a defesa de Lula pedia a declaração da suspeição de Moro no caso.

Além de Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski também votaram contra o ex-juiz da Lava Jato, formando maioria de 3 a

Com isso, o processo julgado por Moro no âmbito da Lava-Jato e que resultou na condenação de Lula pelo “triplex do Guarujá” deverá ser inteiramente anulado.

Lula já havia recuperado seus direitos eleitorais após o ministro Edson Fachin determinar a anulação de suas condenações pela Justiça Federal de Curitiba no dia 8 de março.



O julgamento foi retomado com o voto de Kassio Marques, que foi contrário a suspeição de Moro, formando maioria em 3 a 2. Contudo, no sessão anterior, a ministra Cármen Lúcia já havia antecipado que gostaria de reafirmar seu voto após a conclusão da fala de Marques, e acabou mudando o seu posicionamento de 2018. E Sacramentou a suspeição de moro !

Este é o Brasil, só falta agora a justiça ou melhor o Supremo exigir que o dinheiro de corrupção seja devolvido ao corruptor??? Ou melhor o novo santo do Brasil !