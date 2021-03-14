JUSTIÇA, RESPEITO AO DIREITO DE IR E VIR E SALVEM O COMÉRCIO SEM FECHAMENTO E DITADURA – POVO NA RUA !
O RESPEITO A CONSTITUIÇÃO UM SUPREMO JUSTO E SEM APOIO A BANDIDOS, UM COMERCIO FORTE SEM FECHAMENTO RESPEITANDO O DIREITO DE IR E VIR QUE É CONSTITUCIONAL – FORAM ALGUNS DOS TEMAS EXALTADOS DURANTE O MOVIMENTO QUE PEDE UM LEVANTE POPULAR COMEÇANDO PELA CIDADE ONDE VIVEMOS ! VÍDEO EXCLUSIVO LOBO NOTICIAS
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