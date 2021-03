JOGOS DO PARANAENSE FICAM A CRITÉRIO DAS PREFEITURAS NO PARANÁ

O Governo do Paraná deixou a critério das prefeituras a realização dos jogos do Campeonato Paranaense. Com isso, a competição segue indefinida, mas pode ser retomada dependendo da autorização das cidades em que as partidas serão realizados.

"Eu entendo que todos os esportes profissionais que podem pagar os testes, no tempo certo, eles teriam condições de acontecer e com o mínimo de pessoas possível naquela praça esportiva. Não colocamos óbice, mas a Federação optou por cancelar algumas rodadas. Então, nós vamos continuar com a nossa posição de que, com testes de qualidade, essas pessoas estão aptas para esse momento, mas eu sei que existe uma movimentação para rever as rodadas", disse o secretário estadual de saúde Beto Preto.

O Estado anunciou ontem sexta-feira (5) a ampliação do decreto de medidas restritivas até às 5h do dia 10, próxima quarta-feira, para conter avanço da Covid-19. A dúvida fica com relação aos finais de semana, quando o governo estadual recomenda o fechamento de serviços não essenciais.

Questionada sobre qual será o andamento em relação à sequência do campeonato, a Federação Paranaense de Futebol afirma que ainda não tem um posicionamento.

Na próxima quarta-feira (10), às 18h, inclusive, Cianorte e Paraná duelam pela primeira fase da Copa do Brasil, torneio organizado pela CBF.

O Paranaense teve apenas dois jogos realizados da primeira rodada e não tem previsão de retomada. O problema para os clubes e para a FPF, agora, será readequar as partidas que já foram adiadas para que não conflitem com outras competições