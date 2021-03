Governo Federal lança campanha sobre a força da mulher no Brasil

Em cerimônia nesta segunda-feira (8), o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) lança a campanha "A Força da mulher brasileira impulsionando o país”. O foco das iniciativas é promover uma cultura de respeito e valorização, além de estimular a força produtiva feminina no mercado de trabalho.

Na oportunidade, também será assinado acordo de cooperação técnica com o Ministério da Cidadania (MC), no âmbito do projeto-piloto Qualifica Mulher e Plano Progredir, com objetivo de incentivar a autonomia socioeconômica das mulheres.

O evento, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, acontece no auditório do Bloco A da Esplanada dos Ministérios, às 12h30, com a presença da ministra Damares Alves, titular do MMFDH, e da secretária nacional de políticas para as mulheres, Cristiane Britto.