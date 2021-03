FAMILIA DESESPERADA PROCURA HOMEM DESAPARECIDO NA REGIÃO!

Hélio Nóbrega Jr., de 34 anos, desapareceu no dia 25 de novembro de 2020 em Curitiba. Sua família, que mora na capital paranaense, entrou em contato com os principais meios de comunicação do estado pedindo ajuda para tentar localizá-lo.

As últimas informações recebidas sobre o paradeiro de Hélio, indicam que ele teria passado por Ponta Grossa, na região central do estado, e depois seguido para nossa região .

“Ao longo desses dias todos, eu entendi que se não sou eu que saio em busca do meu filho, junto com as pessoas que se predispõe a ajudar, nenhum órgão, ninguém vai fazer absolutamente nada. Por isso, eu conto com a ajuda de vocês. O meu filho é alto, magro, cabelo castanho, tem a sobrancelha bastante espessa e uma característica muito importante é uma tatuagem com letras chinesas da base da nuca até o meio da espinha. Eu peço a ajuda de vocês para encontrar novamente o meu filho”, explica Hélio Nóbrega, pai do homem desaparecido.

Qualquer informação que possa ajudar a família pode ser repassada ao telefone 41. 99659-7090.