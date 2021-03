Empresários do setor de transporte se unem por movimento #vacineja

Preocupados com o recrudescimento da pandemia no país e o ritmo lento da imunização contra a covid-19, os empresários do setor de transporte se uniram em torno da campanha #VacinaJá - O Brasil tem pressa! O movimento busca chamar atenção da sociedade para a extrema necessidade da imunização em massa dos brasileiros – a fim de retomar plenamente a vida econômica do país –, incentivar o uso de máscaras por parte da população e reforçar a disposição do setor de transporte em contribuir para acelerar a logística da vacinação da no país.

A iniciativa conta com o apoio da CNT (Confederação Nacional do Transporte), que, com uma intensa articulação junto ao governo federal, já conseguiu incluir os profissionais do transporte, de todos os modais, no grupo prioritário da campanha nacional de vacinação contra a covid-19. Além disso, colocou à disposição toda a cadeia logística do setor para concretizar as entregas dos imunizantes. Em outra frente, o Sistema CNT disponibilizou as unidades do SEST SENAT em todo o país para a utilização como pontos de vacinação.

No Paraná o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas no Paraná – SETCEPAR – aderiu à campanha hashtag VacinaJá – O Brasil tem pressa! Desenvolvido por empresários do setor e apoiado pela Confederação Nacional do Transporte, o movimento quer chamar atenção das autoridades e da sociedade para a extrema necessidade da imunização em massa dos brasileiros. O sindicato que representa 12 mil empresas em 265 cidades do estado, resolveu aderir a campanha para que a população paranaense possa estabelecer o equilíbrio da saúde e da economia.

Nessa primeira etapa da campanha VacinaJá estão previstas a intensificação da articulação do setor de transporte com o governo federal a fim de acelerar a imunização em massa dos brasileiros, disponibilização das frotas e estruturas das empresas de transporte para auxiliar na logística de entrega dos imunizantes, distribuição de material publicitário com foco na conscientização da população em relação à importância da vacinação e de medidas como a utilização da máscaras.