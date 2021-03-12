EMPRESÁRIO TRANSFERE EQUIPAMENTOS A HOSPITAL REGIONAL E SE COMPROMETE A COMPRAR VACINAS COVID19 PARA A POPULAÇÃO
A TRANSFERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DO CÂNCER PARA AGILIZAR A ALA COVID19 DO HOSPITAL REGIONAL BERNARDO CARLI , ALÉM DE AUXILIO AO HOSPITAL SANTA TEREZA NÃO FORAM SUFICIENTES - O EMPRESÁRIO ODACIR ANTONELLI AINDA COMPROMETE-SE A COMPRAR ASSIM QUE LIBERADAS AS VACINAS PARA IMUNIZAR OS GUARAPUAVANOS CONTRA COVID 19 !
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