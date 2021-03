BANDIDOS ARMADOS E PERIGOSOS FAZEM PREFEITO E FAMÍLIA REFÉNS EM FOZ DO JORDÃO

Bandidos invadiram a casa do prefeito de Foz do Jordão, Francisco Clei na manhã desta quarta (3). Segundo as informações oficiosas , eles estariam armados e, encapuzados .

Nos grupos de mídia e informações avulsas pela internet no WhatsApp, os moradores de Foz do Jordão informam que a invasão foi violenta. os Marginais amarraram a família que estava dentro da casa e roubaram dinheiro e joias.

A Polícia Militar, está no local em atendimento à ocorrência, informou a ´pouco no grupo da PM que o assalto aconteceu no início da manhã de hoje (3). No local, havia quatro vítimas. Um homem de 41 anos, uma mulher de 42 anos, um jovem de 20 anos e um adolescente de 15 anos.

A INFORMAÇÃO OFICIAL

De acordo com as vítimas, por volta das 6h três homens armados e com coletes a prova de balas, informaram que eram policiais e que estariam no local para cumprimento de mandado de busca federal. Quando conseguiram entrar na casa, anunciaram o assalto. Eles amarraram as vítimas, com fita do tipo “helleman”, nos braços e tamparam a boca das pessoas com fita plástica. Em seguida, os ladrões começaram a revirar a

casa.

Ainda de acordo com o relato das vítimas, os bandidos permaneceram dentro da casa por aproximadamente 45 minutos e depois fugiram em um VW Gol Preto. Ainda não há informações sobre feridos e se a polícia localizou algum suspeito do crime. Equipes da Polícia Civil de Guarapuava estão no local investigando o caso.