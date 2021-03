ADIADAS PROVAS DO VESTIBULAR DA UNICENTRO MARCADAS PARA PRÓXIMO MÊS

NOVIDADES: redes sociais oficiais da Universidade,

e grupos de Informes : Telegram e WhatsApp.

A Unicentro adiou as provas do Vestibular 2021, marcadas para os dias 11 e 12 de abril. As novas datas do processo seletivo estão amarcadas para nove e dez de maio.

A decisão pela alteração do cronograma, segundo a coordenadora de Processos Seletivos, Maria Mores Pinto, foi decidida em conjunto com a Reitoria e Coordenadoria do Vestibular UNICENTRO .

“Em reunião hoje pela manhã com a Reitoria, deliberamos pelo adiamento das provas do Vestibular 2021. Assim, a decisão levou em conta o aumento considerável no número de casos de covid-19 e os óbitos, tanto no estado como nas cidades de Guarapuava e Irati”.

A medida, afirma a Universidade, reforça o comprometimento da UNICENTRO com a segurança de todos os envolvidos no processo e com a comunidade , tendo em vista que o risco de contágio, neste momento, é o mais alto desde o início da pandemia.

Qualquer novidade ou alteração referente ao Vestibular será divulgada no site da Unicentro. Além disso, nas redes sociais oficiais da Universidade, e grupos de Informes : Telegram e WhatsApp.

Reitoria e a Coordenação do Vestibular seguem avaliando diariamente a situação da pandemia.