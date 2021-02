POLICIA ACABA COM AGLOMERAÇÃO DE DUAS MIL PESSOAS EM CULTO E APLICA MULTA DE R$ 150 MIL

A Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) interrompeu na noite desta quarta (24) um culto evangélico com cerca de 2 mil na Igreja Mundial do Reino de Deus, no bairro Batel, em Curitiba. O evento chamado "Noite de Abraão" desrespeitou as medidas sanitárias determinadas pela Prefeitura da capital para conter o avanço da Covid-19 em Curitiba. Entre os participantes, estavam muitos idosos, grupo de risco do coronavírus, alguns com problemas de locomoção.