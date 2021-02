MULHER - brasileira salva vidas no Reino UNiDO

Sim, única mulher brasileira paramédica neste cargo pilota sua própria viatura ambulância sozinha atendendo as emergências mais graves da capital britânica Londres. Formada há 7 anos pela St Georges University, trabalha para o governo no sistema único de saúde NHS.





O nome dela é Priscila Currie, mais conhecida internacionalmente como Priscila Paramédica Londres em suas redes sociais, onde possui milhares de seguidores, de vários Países e grande concentração aqui do Brasil. São internautas que se identificam com seu jeito autêntico e irreverente de ser. Ela fala sobre muitos assuntos em suas redes sociais, todos com intuito de ajudar as pessoas, inclusive com papel muito educativo sobre as fake news do Covid- 19. A Priscila é muito simpática e ótima comunicadora, por isso, tem conquistado um público fiel e engajado com seus bate-papos bem interessantes com experts da saúde, Diário em vídeo do You Tube sobre o cotidiano de uma paramédica, além das Lives com cantores, gastronomia e entretenimento. Ufa, ela é ligada nos 220W.





Com quase uma década de serviço Priscila é formada em Ciências Paramédicas - medicina pré- hospitar do Reino Unido, e em sua carreira já atendeu mais de 6 mil pacientes.





“Emergências distintas, além da crise do COVID-19 que ainda com alta demanda, inclusive em pacientes mais jovens, infelizmente, atendo chamados sobre dificuldade de respirar, convulsões, ataque cardíaco, alergia severa, facada, trauma, parada cardiorrespiratória, partos emergenciais, traumas sérios como queda de altura e atropelamento. Overdose de drogas e suicídio. Cada dia uma nova luta e nova esperança. Esse é o meu objetivo de vida”, ressalta Priscila.





Ela também ensina primeiros socorros em suas horas vagas com o curso: