Mãe desesperada atrás de filha de 14 anos que fugiu de casa

foto Arquivo - Comorando reeleição do Presidente da CM O P rojeto 60/2020, de autoria da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, foi aprovado recebe ndo apenas um voto contrário do vereador Jabur do Motocross (PMN) que não é mais candidato a uma cadeira na Câmara, o vereador concorre a prefeito! A proposta, mantém o valor recebido mensalmente pelos vereadores de R$ 9.252,72 mensais. E R$ 18.505,43 para o presidente da Casa de Leis. Os próximos vereadores e vereadoras que dizem amar a cidade, vão amar com este ótimo salário e o presidente com quase R$ 20 mil por mês! Sobra amor pela cidade, não é mesmo? O presidente da Casa de Leis, João Napoleão (PODE), lembrou que o projeto aprovado será aplicado aos novos vereadores.