TSE: não há adiamento das eleições até agora

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL MOBILIZOU UMA CAMPANHA CONTRA AS NOTÍCIAS FALSAS NA INTERNET.
NOS PERFIS DO TSE EM DIVERSAS REDES SOCIAIS FOI PUBLICADO UMA MENSAGEM DE QUE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DESTE ANO SERIAM ADIADAS.
DEVIDO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, MUITOS BRASILEIROS ESTÃO REALMENTE COM ESSA DÚVIDA, SE O PLEITO ACONTECERÁ MESMO NO DIA QUATRO DE OUTUBRO.
MAS O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL REFORÇOU QUE ATÉ O MOMENTO NÃO HOUVE QUALQUER DECISÃO DE ALTERAÇÃO NO CALENDÁRIO ELEITORAL DESTE ANO. ALÉM DISSO, OUTRAS INFORMAÇÕES COMO: ATENDIMENTO EM CARTÓRIO ELEITORAL E O USO DE FUNDO PARTIDÁRIO FORAM ESCLARECIDAS PELA CAMPANHA. AINDA DE ACORDO COM O PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À DESINFORMAÇÃO COM FOCO NAS ELEIÇÕES 2020, A CAMPANHA NA INTERNET TEM O OBJETIVO DE ALERTAR A POPULAÇÃO SOBRE OS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA DESINFORMAÇÃO OU PROPAGAÇÃO DE NOTÍCIAS MENTIROSAS. ESTE ANO, NOS MAIS DE CINCO MIL MUNICÍPIOS BRASILEIROS, OS ELEITORES VÃO ÀS URNAS ESCOLHER PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES.
O SEGUNDO TURNO, CASO SEJA NECESSÁRIO, ACONTECERÁ NO DIA 25 DE OUTUBRO.