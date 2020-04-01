quarta-feira, 1 de abril de 2020

Caminhoneiros vão receber kits para prevenção da Covid-19

  abril 1, 2020 by 
O GOVERNO FEDERAL PRETENDE DISTRIBUIR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA CAMINHONEIROS NAS ESTRADAS DO PAÍS. A MEDIDA FOI ANUNCIADA PELO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA QUE INFORMOU TER UM MILHÃO E 200 MIL EQUIPAMENTOS PRONTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO. 

 A INICIATIVA SERVIRÁ PARA A PREVENÇÃO DE CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS PELOS PROFISSIONAIS DA ESTRADA, QUE TRANSITAM EM DIVERSOS PONTOS DO PAÍS.  PORÉM, O MINISTÉRIO NÃO SOUBE INFORMAR QUANDO A MEDIDA SERÁ CUMPRIDA E COMO SERÁ A DISTRIBUIÇÃO. 
 AFIRMOU APENAS QUE A INICIATIVA ESTÁ SENDO ARTICULADA COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
 OUTRA MEDIDA ANUNCIADA PELA PASTA FOI A ANTECIPAÇÃO DA VACINAÇÃO DE CAMINHONEIROS E PROFISSIONAIS DE TRANSPORTE CONTRA A GRIPE. 
 DE ACORDO COM A INFRAESTRUTURA, ASSIM QUE ACABAR O CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE, OS PROFISSIONAIS DE TRANSPORTE TERÃO PRIORIDADE NO CRONOGRAMA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
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