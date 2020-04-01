Caminhoneiros vão receber kits para prevenção da Covid-19

O GOVERNO FEDERAL PRETENDE DISTRIBUIR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA CAMINHONEIROS NAS ESTRADAS DO PAÍS. A MEDIDA FOI ANUNCIADA PELO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA QUE INFORMOU TER UM MILHÃO E 200 MIL EQUIPAMENTOS PRONTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO.
A INICIATIVA SERVIRÁ PARA A PREVENÇÃO DE CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS PELOS PROFISSIONAIS DA ESTRADA, QUE TRANSITAM EM DIVERSOS PONTOS DO PAÍS. PORÉM, O MINISTÉRIO NÃO SOUBE INFORMAR QUANDO A MEDIDA SERÁ CUMPRIDA E COMO SERÁ A DISTRIBUIÇÃO.
AFIRMOU APENAS QUE A INICIATIVA ESTÁ SENDO ARTICULADA COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE.
OUTRA MEDIDA ANUNCIADA PELA PASTA FOI A ANTECIPAÇÃO DA VACINAÇÃO DE CAMINHONEIROS E PROFISSIONAIS DE TRANSPORTE CONTRA A GRIPE.
DE ACORDO COM A INFRAESTRUTURA, ASSIM QUE ACABAR O CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DE IDOSOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE, OS PROFISSIONAIS DE TRANSPORTE TERÃO PRIORIDADE NO CRONOGRAMA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.