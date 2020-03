A Secretaria de Saúde de Guarapuava decidiu adiar a entrega do Laboratório Municipal marcada para esta terça-feira (17). A medida ocorre em virtude da pandemia do Covid-19 e as orientações para evitar aglomerações de pessoas. “Estamos avaliando com o Comitê de Urgência do Coronavírus e alinhando com a administração municipal as melhores ações em todos os âmbitos do poder público