Assinado decreto que promete acabar com fila do INSS

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM EXERCÍCIO, HAMILTON MOURÃO, ASSINOU O DECRETO QUE PERMITE A CONTRATAÇÃO DE MILITARES PARA O INSS.
MESMO COM PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ALERTANDO SOBRE A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, O GOVERNO DEU SEGMENTO NA IDEIA.
A PROPOSTA É CONVOCAR SETE MIL MILITARES APOSENTADOS PARA ATUAREM NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO INSS. COM ISSO, SERVIDORES DA CASA SERÃO DESTINADOS PARA A ANÁLISE DE BENEFÍCIOS. // A FILA DE ESPERA POR UMA NOVA APOSENTADORIA JÁ ACUMULA QUASE DOIS MILHÕES DE PEDIDOS. A SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA AINDA ESTUDA UMA SAÍDA PARA NÃO CONTRARIAR O TCU.
UMA DELAS É CONTRATAR TAMBÉM SERVIDORES APOSENTADOS DO INSS, MAS ISSO VAI DEPENDER DE UMA MEDIDA PROVISÓRIA OU PROJETO DE LEI.
ENQUANTO ISSO, A SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA INFORMA QUE APESAR DO DECRETO JÁ ESTÁ ASSINADO NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA COMEÇAR A CONVOCAR OS MILITARES.