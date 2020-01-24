sexta-feira, 24 de janeiro de 2020

Assinado decreto que promete acabar com fila do INSS

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM EXERCÍCIO, HAMILTON MOURÃO, ASSINOU O DECRETO QUE PERMITE A CONTRATAÇÃO DE MILITARES PARA O INSS. 
 MESMO COM PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ALERTANDO SOBRE A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, O GOVERNO DEU SEGMENTO NA IDEIA. 

 A PROPOSTA É CONVOCAR SETE MIL MILITARES APOSENTADOS PARA ATUAREM NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO INSS.  COM ISSO, SERVIDORES DA CASA SERÃO DESTINADOS PARA A ANÁLISE DE BENEFÍCIOS. // A FILA DE ESPERA POR UMA NOVA APOSENTADORIA JÁ ACUMULA QUASE DOIS MILHÕES DE PEDIDOS.  A SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA AINDA ESTUDA UMA SAÍDA PARA NÃO CONTRARIAR O TCU.
 UMA DELAS É CONTRATAR TAMBÉM SERVIDORES APOSENTADOS DO INSS, MAS ISSO VAI DEPENDER DE UMA MEDIDA PROVISÓRIA OU PROJETO DE LEI. 
 ENQUANTO ISSO, A SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA INFORMA QUE APESAR DO DECRETO JÁ ESTÁ ASSINADO NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA COMEÇAR A CONVOCAR OS MILITARES.

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